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Ремонт трассы Благовещенск — Свободный завершат раньше срока

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Подрядчик по реконструкции трассы Благовещенск — Свободный планирует досрочно закончить все работы в этом году. По контракту, ремонт участка с 47-го по 63-й км должны были завершить в сентябре 2024-го. Объект готов на 45%, отмечают в правительстве Амурской области.

На дороге установят 31 водопропускную трубу, нагорные канавы для отвода воды, а также укрепят оголовки водопропускных труб для исключения подмывов и размывов. К концу лета подрядчик приступит к укладке асфальтобетонного покрытия, пишет asn24.ru.

«Трасса Благовещенск — Свободный вызывает серьезную тревогу по аварийности и тяжести последствий ДТП. Основные причины — несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу, все эти нарушения говорят об отсутствии дисциплины водителей», — отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Ранее заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников предложил создать единую карту Благовещенска для планирования всех дорожных работ.

«Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, она позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами», — отметил Лучников.

Губернатор Василий Орлов одобрил идею. Он также отметил положительный эффект от введенной системы ранней контрактации.

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