Два десятка ФАПов и врачебных отделений возведут в Волгоградской области

В Волгоградской области в 2022 году планируют возвести 21 медучреждение, среди которых фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и отделения общей врачебной практики. Об этом сообщает региональный комитет строительства.

Работы пройдут в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Новые объекты появятся в Городищенском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Светлоярском Среднеахтубинском и Урюпинском районах, а также в городе Михайловка.

Фельдшерско-акушерские пункты будут рассчитаны на прием 20 человек в смену, отделения общей врачебной практики – на 50 человек. В учреждениях обустроят зоны ожидания, кабинет врача, процедурные, перевязочные и смотровые комнаты, санузлы, вспомогательные помещения, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Кроме того, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории с установкой навесов и скамеек, а также создание парковки.

По данным на 27 января, контракты на строительство заключены по одному ФАПу и двум врачебным отделениям. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.