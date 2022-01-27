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Более 100 км дорог привели в порядок в Казани в 2021 году

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В Казани в 2021 году отремонтировали 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал мэру Ильсуру Метшину председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, общая площадь отремонтированных дорог составила 1,3 млн кв. м. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы прошли на 11 участках, пишет InKazan.ru.

Кроме того, в прошлом году в городе построили три новых участка автодорог. Это отрезок Большого казанского кольца от улицы Борисковской до улицы Технической, отрезок улицы Тихорецкой от Технической до Магистральной и разворотная петля по Оренбургскому тракту.

По словам Саляхутдинова, всего с 2011 года в порядок привели 18,1 млн кв. м дорожного полотна.

В ходе отчета председатель профильного комитета также рассказал об озеленительных работах. Так, на территории города за последние 11 лет высадили 543,2 тыс. деревьев.

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