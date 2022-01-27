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Белый дом назвал переговоры «нормандской четверки» позитивным шагом

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Переговоры политических советников «нормандской четверки», состоявшиеся в Париже накануне, власти США оценивают позитивно, заявила на брифинге в четверг, 27 января, официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

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«Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат. <...> готовы поддержать любые искренние усилия по достижению дипломатического прогресса всех сторон. Конечно, это позитивный шаг», — сказала она о парижских переговорах.

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часов.

Стороны переговорного процесса согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил факт встречи политических советников «нормандской четверки» и отметил ее конструктивный характер. По его словам, режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, чтобы на этой основе были сделаны следующие шаги.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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