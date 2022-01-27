Строительство сквера «Зеленая пристань» намерены продолжить в Ижевске

В Ленинском районе Ижевска после годового перерыва намерены продолжить благоустройство сквера «Зеленая пристань». Соответствующую заявку инициативная группа подала на конкурс «Наша инициатива».

Как сообщает Udm-info.ru, на 2022 год запланирован второй этап обновления территории. Он предусматривает обустройство дорожки для бега, скандинавской ходьбы, велосипедов и самокатов, а также озеленительные работы.

Сквер «Зеленая пристань» разбили на заросшем участке у дома № 27 по улице Заречное шоссе. В 2020-м на территории установили фонари и ограждение, выложили дорожку для пешеходов. Также появились арт-объекты, в том числе большой глобус.

В 2021 году благоустройство сквера приостановили в связи с тем, что объект не набрал нужное количество баллов на конкурсе по инициативному бюджетированию. Работы были перенесены на 2022-й.