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Дольщики семи домов на Ставрополье получат адресную поддержку

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В Ставропольском крае из программы по завершению строительства долевых объектов выпадают семь домов, в связи с чем дольщики получат адресную поддержку. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

По его словам, семь многоквартирных домов остались за рамками программ в связи с тем, что объекты возводились либо без разрешения, либо на неоформленных земельных участках.

Дольщиками таких домов числится 221 человек. Общая сумма компенсаций запланирована на уровне 262 млн рублей, пишет NewsTracker.

Всего на территории Ставрополья зарегистрировано 48 проблемных объектов долевого строительства. В них вложились более 2 тыс. жителей региона. Большую часть домов планируется либо достроить, либо вернуть людям деньги за счет федерального фонда защиты прав дольщиков.

В ноябре 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал восстановить права всех обманутых дольщиков до 2024 года. В 2022–2023 годах на решение проблемы регион планирует направить 2 млрд рублей.

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