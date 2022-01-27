Международные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске в 2024 году
Международный комитет игр «Дети Азии» официально утвердил Якутск местом проведения VIII игр «Дети Азии» в 2024 году. В 2022-м спортивное мероприятие состоится в Приморье. Огонь игр прибудет из Якутии во Владивосток 12 июня.
Спортивные игры «Дети Азии» — это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО, отмечает ИА YakutiaMedia.
Напомним, в Якутске создадут Международный центр мас-рестлинга и академию мас-рестлинга. Уже к концу 2030 – началу 2040 года он может стать олимпийским видом спорта. Мас-рестлинг развивается в 60 регионах России.