Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону легковая иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу. Женщина погибла, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 27 января, в Западном жилом массиве. Водитель Hyundai Accent допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила улицу 339-й Стрелковой Дивизии в непредусмотренном для этого месте, пишет RosotvGazeta.

Пострадавшей незамедлительно вызвали скорую помощь. Спасти женщину не удалось, она скончалась по дороге в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. В пресс-службе ГИБДД напоминают жителям Ростова о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам.