Эксперты ЭИСИ обсудили тенденции молодежной политики в России

Спикеры Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 27 января, обсудили тенденции и перспективы молодежной политики в России, а также рассмотрели результаты в этой области.

Обсуждение прошло в рамках круглого стола «Молодежная политика России: новые контуры и приоритеты». Модератором встречи выступила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. В начале дискуссии она отметила, что в восторге от нового качества и актуальности нынешней молодежной политики.

Также на мероприятии выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. На примере данной платформы он рассказал о работе системы кадровых лифтов. Эксперт выразил несогласие с позицией, согласно которой эта система в России работает недостаточно эффективно. По словам спикера, о результативности кадрового лифта в стране свидетельствуют социологические опросы, отзывы участников проектов, а также независимые рейтинги.

«Всегда есть какие-то сложности индивидуальные, региональные и прочие. Но то, что произошло за последние годы, ситуацию резко изменило. Здесь целый набор структур, организаций, людей, которые в эту работу активно включились — это образовательный центр «Сириус», Росмолодежь, общество «Знание», Российское движение школьников, проекты платформы «Россия — страна возможностей» и молодежные программы ОНФ», — приводит его слова пресс-служба ЭИСИ.

Исполнительный директор Российского Движения Школьников Ирина Плещева указала на важность понимания запросов молодых людей в контексте реализации молодежной политики. Также она отметила, что актуальная молодежная политика страны существенно отличается от той, что была десять лет назад. Теперь она представлена не просто институтами, а целыми агрегаторами возможностей, подчеркнула спикер.

«Очень важно быть с ребятами в мейнстриме и делать совместные проекты, в основу которых ложатся их идеи», — добавила эксперт.

2 сентября руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что власти России придерживаются подхода, в котором идут в сторону понимания нового поколения. По словам Разуваевой, такой подход позволяет «задавать тренды» вместе с молодежью.