Созданные осужденными картины выставят в музее в Красноярском крае

В ближайшее время работы осужденных выставят в музее Канской воспитательной колонии и музее им. В.И. Сурикова в Сухобузимском районе Красноярского края. Попробовать себя в изобразительном искусстве решились 18 осужденных из разных колоний региона. Копии фрагментов картин были сделаны ко дню рождения художника — 24 января.

В числе работ есть и репродукции самых известных картин Василия Сурикова — «Боярыня Морозова» и «Взятие снежного городка». В пресс-службе ГУФСИН по региону отметили, что у большинства осужденных нет художественного образования, тем не менее они решились писать картины масляными красками, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Генпрокуратура РФ проверит обеспечение безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Об этом 21 января сообщил представитель надзорного ведомства Александр Яковлев на круглом столе, посвященном проблеме пыток в учреждениях уголовно-исправительной системы. Он пояснил, что проверки начались уже в декабре 2021 года. По его словам, результаты проверки будут проанализированы и учтены для подготовки предложений к 1 июня.