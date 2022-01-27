Песков оценил сообщения о возможности майнинга в ряде регионов

Сообщения СМИ о согласии президента России Владимира Путина разрешить майнинг в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии не соответствуют действительности. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете, уточняет «Газета.RU».

Отмечалось, что президент РФ допустил майнинг в регионах с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

26 января Путин попросил правительство и Центральный банк страны прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах. Он добавил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.

25 января стало известно, что Государственная дума может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, уже в текущую весеннюю сессию, то есть до 31 июля.

20 января ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также регулятор предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Как отметил один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, Павел Дуров, предложенный регулятором запрет криптовалют может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики.