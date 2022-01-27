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Просроченные продукты обнаружили в школе и детском саду в Якутии

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В Абыйском районе Якутии на складах школы и детсада хранилась еда с истекшим сроком годности, а также продукция животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов. Прокуратура внесла в адрес руководителей образовательных организаций представления, а также возбудила в отношении них дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Роспотребнадзор разрешил включить пельмени в школьное питание, в том числе в Московской области, однако в учебных заведениях их можно только варить, но не готовить. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с техрегламентом Таможенного союза. В ведомстве объяснили, что приготовить пельмени в образовательном учреждении нелегко.

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