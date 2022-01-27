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Два новых судна будут работать на паромной переправе Ванино–Холмск

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На паромной переправе Ванино–Холмск в 2022 году начнут курсировать два современных судна, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Выход на линию паромов «Александр Деев» и «Василий Ощепков» позволит увеличить надежность морского сообщения Сахалин–материк.

Суда способны выполнять рейсы в сложных погодных условиях и двигаться во льдах толщиной до 1 м. Паромы смогут перевозить 200 пассажиров, а также до 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов, девять легковых автомобилей, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Выход судов на паромную переправу в два-три раза увеличит пассажиропоток и грузопоток между Сахалином и материком. У нас в островном регионе намечена большая инвестиционная программа. И чтобы ее выполнить, потребуется сильно увеличить грузопоток», — заявил Лимаренко.

В сентябре 2021 года в порт Корсаков на юге Сахалина прибыло новое судно «Павел Леонов», которое было построено на Невском судостроительном заводе. Этот пассажирский паром, а также паром «Адмирал Невельской» с 2018 года готовили специально для морской линии Сахалин–Курилы. Ранее на этом маршруте работал только теплоход «Игорь Фархутдинов» 1990-х годов постройки. «Адмирал Невельской» с апреля активно эксплуатируется на Сахалине. «Павел Леонов» будет связывать Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан. У нового парома повышенный ледовый класс, он приспособлен к длительной автономной работе в любое время года. Каждый паром может перевозить до 146 пассажиров. Он вмещает 24 грузовых контейнера и шесть легковых автомобилей.

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