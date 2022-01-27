UBS посчитал «Роснефть» наиболее привлекательной для инвестиций в России

Крупнейший швейцарский банк UBS опубликовал отчет по нефтегазовой отрасли, в котором определил акции НК «Роснефть» как одни из наиболее предпочтительных для инвестирования на российском рынке.

Аналитики банка подтвердили позитивный прогноз по ценным бумагам нефтяной компании, отметив, что видят «удачную точку для входа инвесторов».

Эксперты пришли к выводу, что «Роснефть» выгодно выделяется на фоне конкурентов высоким потенциалом наращивания добычи. Так, в этом направлении у компании в период 2022-2030 годов ожидается средний ежегодный прирост на уровне 3%.

В целом UBS ожидает сильные финансовые результаты в четвертом квартале и высокую среднюю дивидендную доходность по нефтегазовому сектору по итогам 2021 года. По прогнозам UBS, в 2022 году российские нефтегазовые компании будут извлекать выгоду из высоких цен на нефть, газ и наращивать добычу.

Кроме того, за последние месяцы многие инвестиционные банки отнесли «Роснефть» в категорию наиболее инвестиционно-привлекательных компаний. В частности, речь идет об американских инвестбанках Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а также российской брокерской компании БКС.

К числу факторов инвестиционной привлекательности «Роснефти» специалисты в первую очередь относят реализацию флагманского проекта «Восток Ойл», который пока не учтен рынком в оценке стоимости нефтяной компании.

Как убеждены аналитики Goldman Sachs, данный проект является «магнитом для инвесторов». В свою очередь эксперты Bank of America Merrill Lynch посчитали «Восток Ойл» «локомотивом развития» для «Роснефти». Предполагается, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта превысит $100-120 млрд.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании находится на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких в отрасли.

Согласно прогнозам БКС, по итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить $14,2 млрд, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку. Этот показатель может стать рекордным за всю историю компании. Вместе с тем в 2021 году компания уже выплатила максимальные в своей истории промежуточные дивиденды в общем размере 191 млрд рублей (18,03 рубля за акцию).

При этом в 2022 году эксперты прогнозируют еще больший рост прибыли «Роснефти», что также скажется на уровне дивидендных выплат. Ожидается, что чистая прибыль компании составит $21,5 млрд, а показатели дивидендов достигнут 76 рублей за бумагу.