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UBS посчитал «Роснефть» наиболее привлекательной для инвестиций в России

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Крупнейший швейцарский банк UBS опубликовал отчет по нефтегазовой отрасли, в котором определил акции НК «Роснефть» как одни из наиболее предпочтительных для инвестирования на российском рынке.

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Аналитики банка подтвердили позитивный прогноз по ценным бумагам нефтяной компании, отметив, что видят «удачную точку для входа инвесторов».

Эксперты пришли к выводу, что «Роснефть» выгодно выделяется на фоне конкурентов высоким потенциалом наращивания добычи. Так, в этом направлении у компании в период 2022-2030 годов ожидается средний ежегодный прирост на уровне 3%.

В целом UBS ожидает сильные финансовые результаты в четвертом квартале и высокую среднюю дивидендную доходность по нефтегазовому сектору по итогам 2021 года. По прогнозам UBS, в 2022 году российские нефтегазовые компании будут извлекать выгоду из высоких цен на нефть, газ и наращивать добычу.

Кроме того, за последние месяцы многие инвестиционные банки отнесли «Роснефть» в категорию наиболее инвестиционно-привлекательных компаний. В частности, речь идет об американских инвестбанках Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, а также российской брокерской компании БКС.

К числу факторов инвестиционной привлекательности «Роснефти» специалисты в первую очередь относят реализацию флагманского проекта «Восток Ойл», который пока не учтен рынком в оценке стоимости нефтяной компании.

Как убеждены аналитики Goldman Sachs, данный проект является «магнитом для инвесторов». В свою очередь эксперты Bank of America Merrill Lynch посчитали «Восток Ойл» «локомотивом развития» для «Роснефти». Предполагается, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта превысит $100-120 млрд.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании находится на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких в отрасли.

Согласно прогнозам БКС, по итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить $14,2 млрд, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку. Этот показатель может стать рекордным за всю историю компании. Вместе с тем в 2021 году компания уже выплатила максимальные в своей истории промежуточные дивиденды в общем размере 191 млрд рублей (18,03 рубля за акцию).

При этом в 2022 году эксперты прогнозируют еще больший рост прибыли «Роснефти», что также скажется на уровне дивидендных выплат. Ожидается, что чистая прибыль компании составит $21,5 млрд, а показатели дивидендов достигнут 76 рублей за бумагу.

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