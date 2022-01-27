Более полумиллиона деревьев высадили в Казани за 11 лет

На территории Казани за последние 11 лет высадили 543,2 тыс. деревьев. Об этом мэру города Ильсуру Метшину 27 января рассказал председатель горкомитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, только за 2021 год в Казани высадили 26,5 тыс. деревьев и 13,2 тыс. кустарников.

Ильсур Метшин, в свою очередь, сравнил количество зеленых насаждений и число автомобильного транспорта. По его словам, еще около 10 лет назад машин в городе было больше, чем деревьев. На сегодняшний день ситуация поменялась на противоположную. Сейчас в Казани насчитывается 460 тыс. автомобилей, пишет ИА «Татар-информ».

В конце декабря мэр столицы Татарстана рассказал, что за 2021 год в Казани привели в порядок 430 дворовых территорий. Несмотря на рост стоимости стройматериалов и ужесточение ограничений из-за пандемии коронавируса, были достигнуты все поставленные цели.