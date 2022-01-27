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Более полумиллиона деревьев высадили в Казани за 11 лет

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На территории Казани за последние 11 лет высадили 543,2 тыс. деревьев. Об этом мэру города Ильсуру Метшину 27 января рассказал председатель горкомитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, только за 2021 год в Казани высадили 26,5 тыс. деревьев и 13,2 тыс. кустарников.

Ильсур Метшин, в свою очередь, сравнил количество зеленых насаждений и число автомобильного транспорта. По его словам, еще около 10 лет назад машин в городе было больше, чем деревьев. На сегодняшний день ситуация поменялась на противоположную. Сейчас в Казани насчитывается 460 тыс. автомобилей, пишет ИА «Татар-информ».

В конце декабря мэр столицы Татарстана рассказал, что за 2021 год в Казани привели в порядок 430 дворовых территорий. Несмотря на рост стоимости стройматериалов и ужесточение ограничений из-за пандемии коронавируса, были достигнуты все поставленные цели.

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