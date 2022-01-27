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Газета «Известия» стала самой цитируемой в 2021 году

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За 2021 год, по версии «Медиалогии», газета «Известия» возглавила рейтинг цитируемости СМИ.

Газета «Известия» заняла лидирующую первую строчку рейтинга среди федеральных газет. В 2021 году индекс цитируемости издания составил 33 971,17. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 29 726,82) и «Российская газета» (ИЦ: 12 802,58).

За прошедший год, издание наиболее часто публиковало эксклюзивные и резонансные интервью, которые наиболее часто цитировались другими СМИ, к примеру интервью, Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Газета Известия славится актуальными и интересными, широкому читателю, материалами. Ежемесячно, публикуемые темы редакции тиражируются и выводят тем самым издание на первые строчки в рейтинге цитируемости.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

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