Газета «Известия» стала самой цитируемой в 2021 году
За 2021 год, по версии «Медиалогии», газета «Известия» возглавила рейтинг цитируемости СМИ.
Газета «Известия» заняла лидирующую первую строчку рейтинга среди федеральных газет. В 2021 году индекс цитируемости издания составил 33 971,17. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 29 726,82) и «Российская газета» (ИЦ: 12 802,58).
За прошедший год, издание наиболее часто публиковало эксклюзивные и резонансные интервью, которые наиболее часто цитировались другими СМИ, к примеру интервью, Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Газета Известия славится актуальными и интересными, широкому читателю, материалами. Ежемесячно, публикуемые темы редакции тиражируются и выводят тем самым издание на первые строчки в рейтинге цитируемости.
При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.