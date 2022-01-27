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Картина эпохи Возрождения «Муж скорбей» продана за $45,4 млн

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Картина «Муж скорбей», атрибутируемая Сандро Боттичелли, продана на аукционе за $45,4 млн. Таким образом, произведение искусства побило аукционный рекорд месяца.

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Так, картина ушла с молотка с превышением эстимейта (приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома. — Ред.), который составил $40 млн. Эксперты отмечают, что это стало одним из самых высоких результатов для ренессансной живописи.

На картине изображен в анфас Спаситель в терновом венце. Он смотрит прямо на зрителя, а ангелы вокруг его головы держат предметы будущего распятия (крест, копье, лестницу), тем самым предсказывая события на Голгофе.

Как считает кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, итог торгов указывает на то, что рынок отнесся к новой работе настороженно.

«Год назад на том же аукционе была продана другая вещь, атрибутируемая кисти Боттичелли — «Юноша с медальоном». Но ее купили за $92,2 млн. Если исходить из более крупного размера нового лота, логично было бы ждать от него еще более высокого результата. Однако, как и прогнозировали «Известия», рекорд побить не удалось. Очевидно, сказался неубедительный провенанс «Мужа скорбей», — отметил он.

По словам специалиста, в настоящее время практически невозможно доказать, что этот предмет искусства действительно принадлежит кисти Боттичелли.

«Тем не менее рынок разогрет, деньги на нем есть, и поэтому лот все-таки был продан с превышением эстимейта», — добавил Уваров.

21 января пресс-служба аукционного дома Christie's сообщила, что полотно испанского и французского художника Пабло Пикассо «Открытое окно», написанное в 1929 году, впервые выставят на торги 1 марта. Оценочная стоимость полотна составляет £14–24 млрд (приблизительно 1,4–2,5 млрд рублей).

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