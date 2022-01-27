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Онколог назвала главные факторы развития рака груди

Онколог Азимова перечислила ключевые факторы развития рака груди
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Кандидат медицинских наук, заведующая отделением онкомаммологии онкологического центра Рано Азимова в четверг, 27 января, перечислила самые частые причины возникновения рака груди.

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По ее словам, чаще всего встречается мастопатия, проявляющаяся в виде доброкачественной опухоли. Она развивается в организме в ответ на дисгормональные нарушения.

Как уточнила врач, зачастую эта болезнь наблюдается у жительниц больших городов. К ключевым факторам развития заболевания эксперт отнесла нарушение гормонального фона, экологию и качество потребляемой пищи.

Также Азимова перечислила факторы, влияющие на образование злокачественной опухоли. К ним относятся раннее начало менструации, поздний климакс, а также неблагоприятные факторы окружающей среды.

Чтобы не пропустить развитие онкологического заболевания на его ранних стадиях, необходимо тщательно следить за своим состоянием. На образование рака молочной железы может указывать наличие уплотнений в груди, появление выделений, плотные образования в подмышечной впадине, пишет aif.ru.

Кроме того, Азимова рекомендует регулярно проходить медицинские обследования.

10 декабря врач Гэри Фрейзер из Университета Лома призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди. Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.

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