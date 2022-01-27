В Ростовской области задержали журналистов за нарушение пограничного режима

Сотрудники пограничной службы ФСБ 27 января задержали журналистов за нарушение погранрежима.

В заявлении Znak.com отмечается, что журналист издания Игнат Бакин работал по редакционному заданию в поселке Куйбышево.

«Вместе с ним задержали фотографа издания «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева и фрилансера Глеба Голода. Все трое сейчас находятся в здании погранслужбы этого поселка», — добавили в редакции.

Причиной задержания стала работа журналистов в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков, при этом границу с Украиной мужчины не пересекали.

Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области уточнило, что россияне опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе.

«Будут составлены протоколы (по статье КоАП о нарушении пограничного режима в пограничной зоне)», — сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах Ростовской области.