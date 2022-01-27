Проверку начали в Хабаровском крае после нападения собаки на ребенка
Прокуратура Хабаровского района Хабаровского края проводит проверку в связи с нападением собак на десятилетнего ребенка в селе Мирное. Информация об инциденте появилась в интернете.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по организации отлова и содержания безнадзорных животных. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры региона.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Для предупреждения нападения животных требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне.