Более 25 учреждений культуры отремонтируют в Новгородской области

В Новгородской области в 2022 году планируют привести в порядок 26 учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

По данным ведомства, работы пройдут в учреждениях, расположенных в 14 районах региона. На эти цели выделят 13 млн рублей.

Как отмечает ИА FlashNord, ремонт запланирован по федеральному проекту «Культура малой Родины».

В профильном министерстве добавили, что в 2021 году в порядок привели 14 домов культуры. Работы прошли также по проекту «Культура малой Родины».

Ранее сообщалось, что на ремонт и строительство медучреждений в Новгородской области в 2022 году планируют направить 570 млн рублей. Еще 500 млн рублей предусмотрены на обеспечение льготными лекарствами людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.