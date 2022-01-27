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Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 27 января

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Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден обсудят в четверг по телефону вопросы безопасности, а также энергетического и оборонного взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

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«Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена», — написал он в Facebook 27 января.

По его словам, разговор станет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласия действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером.

Никифоров отметил, что лидеры двух стран «затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, а также макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы», передает RT.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти страны ознакомились с письменным ответом США на предложения России по гарантиям безопасности до того, как Вашингтон передал его Москве.

Он подчеркнул важность «тесного контакта» между Киевом и Вашингтоном по вопросу ведения переговоров с Россией, передает НСН.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 27 января, что ответ Белого дома подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается Вашингтоном текущая ситуация.

Реакция Вашингтона обеспечивает прочную основу для укрепления евробезопасности и стабильности в Европе, сказал Боррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности. Он отметил, что на изучение документов потребуется время, и попросил «не спешить с заключениями».

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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