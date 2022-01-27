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В МИДе отметили готовность России к продолжению диалога с Западом

МИД: РФ намерена продолжать диалог с Западом, но будет твердо отстаивать позиции
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Россия настроена на продолжение диалога со странами Запада, но будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы. Об этом сообщил в четверг, 27 января, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы на всех уровнях, начиная с главного уровня — президента России, — очень четко сказали о своей позиции по всем вопросам. Более того, особенность нашей политики заключается прежде всего в ее транспарентности», — отметил Вершинин в ходе беседы с журналистами.

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По его словам, Россия абсолютно откровенно показывает свои «красные линии» и свое намерение продолжать диалог. Однако, как уточнил замглавы МИД РФ, это происходит при полном понимании того, что российская сторона будет твердо отстаивать свои интересы и национальную позицию.

Ранее в этот день заместитель директора информации и печати ведомства Алексей Зайцев сообщил, что отвод сил НАТО из стран Восточной Европы — один из опорных пунктов предложений Москвы к альянсу по гарантиям безопасности. Он добавил, что в таком случае снизится военная напряженность в Европе.

Посол США Джон Салливан 26 января передал Москве ответы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что американские власти готовы к сотрудничеству и коммуникации с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на изучение документов потребуется время, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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