Единую цифровую платформу системы здравоохранения создали в Удмуртии

В Удмуртии разработали единую цифровую платформу системы здравоохранения, с помощью которой можно управлять потоками пациентов и другими процессами. Об этом ИА «Сусанин» рассказал министр цифрового развития региона Тимур Меджитов.

По его словам, платформу разработали в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Проект включает в себя 11 централизованных подсистем. В их числе управление скорой и неотложной помощью, управлением лекарственным обеспечением для льготников, управление потоками пациентов, ведение медкарт, телемедицина, лабораторные исследования, центральный архив медизображений, а также организация оказания медпомощи онкобольным, организация медпомощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, организация медпомощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».

На сегодняшний день реализация всех вышеперечисленных подсистем уже поэтапно осуществляется. Последнюю подсистему, касающуюся организации профилактической помощи, намерены внедрить в течение 2022 года.