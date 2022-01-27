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Пульмонолог рассказал об опасности домашней пыли

Пульмонолог Хованов объяснил, чем опасна домашняя пыль
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Вред пыли определяется несколькими факторами, в частности наличием в ней веществ, которые будут негативно действовать как на дыхательные пути, так и на кожу человека. Об этом рассказал в среду, 26 января, пульмонолог Александр Хованов.

Он уточнил, что содержание в пыли токсичных веществ, к примеру соединений тяжелых металлов, может привести к острому или хроническому отравлению с характерной симптоматикой. Однако, как указал специалист, не все вещества могут своевременно удаляться через почки или кишечник.

«Удаление происходит через кожу, волосы, ногти, со слезами (отсюда — выпадение волос, шелушение кожи, слезотечение). Во влажной среде развивается плесень, вдыхание подобной пыли приводит к росту эндотоксикоза, так как эндотоксин здесь содержится в большом количестве. В таком случае могут развиться хронические заболевания легких (например, бронхит), воспаление почек (нефрит)», — добавил Хованов в беседе с «Мир 24».

Ранее, 22 января, врач-терапевт Татьяна Романенко заверила, что помещения являются комфортной средой обитания вирусов в период работы отопительных приборов из-за снижения влажности. Она пояснила, что проветривать помещение нужно ежечасно, либо каждые два часа по 10–15 минут.

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