Возбуждено дело после сообщений о минировании школ в Магадане
В Магадане возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.
Утром 20 января на электронную почту 29 учреждений образования и культуры, а также УМВД России по Магаданской области поступили сообщения о минировании учебных заведений, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Взрывных устройств не обнаружено.
Создана следственная группа из опытных сотрудников. Проводятся действия, направленные на установление обстоятельств преступления, подозреваемых и материального ущерба.
Напомним, по факту сообщений о минировании образовательных учреждений в Крыму и Севастополе возбуждено уголовное дело. В 6 утра 21 января неизвестные по электронной почте разослали ложные сведения о заложенных в школах взрывных устройствах. По версии следствия, эти действия могли быть направлены на дестабилизацию деятельности органов власти и правопорядка.
Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.