Бойцы «Вечера бокса» последовали правилам джентльменов на взвешивании

Атмосфера на взвешивании спортсменов перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ была спокойной, между соперниками не было скандалов и конфликтов, что нехарактерно для современной бойцовской индустрии. Процедура состоялась 27 января.

По традиции на мероприятии дежурили сотрудники безопасности, но в этот раз можно было обойтись и без охраны — участники противостояния следовали негласным правилам джентльменов.

Главным событием боксерского вечера станет поединок Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Последний набрал вес осознанно, чтобы разница с противником не выглядела гигантской, но Дацик всё равно гораздо крупнее и перевесил своего соперника более чем на 30 кг.

На взвешивании Дацик заорал, после чего обменялся с Дукаевым рукопожатием с улыбкой на лице.

Максим Новоселов, в свою очередь, решил пошутить над соперником. Он не прошел мимо того факта, что прозвище Макса Щербакова, с которым он выйдет биться, — Топор.

«Топор, лови топор!» — пошутил он.

Новоселов показал рекордный для турнира вес — 141,5 кг против 102 кг Щербакова.

Даниял «Т-34» Эльбаев встретится на ринге с Павлом Шульским. Эти тяжеловесы почти соседи, ведь от Нальчика до Пятигорска буквально час езды. На взвешивании Шульский назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере и рассказал, какую тактику планирует использовать.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.