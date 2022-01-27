Прямой эфир
Мир
Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 27 января
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Мир
Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению огня
Мир
Премьер-министр Канады ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
Мир
В бундестаге раскритиковали слова Бербок о готовности включить СП-2 в санкции
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Армия
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

Бойцы «Вечера бокса» последовали правилам джентльменов на взвешивании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атмосфера на взвешивании спортсменов перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ была спокойной, между соперниками не было скандалов и конфликтов, что нехарактерно для современной бойцовской индустрии. Процедура состоялась 27 января.

По традиции на мероприятии дежурили сотрудники безопасности, но в этот раз можно было обойтись и без охраны — участники противостояния следовали негласным правилам джентльменов.

Папа не может: Вильданов проиграл Щербакову, а Гукасян вернул титул
Почему главный бой турнира «Буря на Волге» в Самаре продлился 15 секунд

Главным событием боксерского вечера станет поединок Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. Последний набрал вес осознанно, чтобы разница с противником не выглядела гигантской, но Дацик всё равно гораздо крупнее и перевесил своего соперника более чем на 30 кг.

На взвешивании Дацик заорал, после чего обменялся с Дукаевым рукопожатием с улыбкой на лице.

Максим Новоселов, в свою очередь, решил пошутить над соперником. Он не прошел мимо того факта, что прозвище Макса Щербакова, с которым он выйдет биться, — Топор.

«Топор, лови топор!» — пошутил он.

Новоселов показал рекордный для турнира вес — 141,5 кг против 102 кг Щербакова.

Даниял «Т-34» Эльбаев встретится на ринге с Павлом Шульским. Эти тяжеловесы почти соседи, ведь от Нальчика до Пятигорска буквально час езды. На взвешивании Шульский назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере и рассказал, какую тактику планирует использовать.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022