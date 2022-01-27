Первый центр занятости открылся в Орловской области после модернизации
В Мценском районе Орловской области после модернизации открылся первый центр занятости населения. Церемония состоялась 26 января при участии зампреда регионального правительства Татьяны Крымовой и руководителя департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной.
Как сообщает пресс-служба губернатора региона, здание Мценского центра занятости капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием. В залах установили брендовые информационные стенды и системы управления электронной очередью.
Работы прошли в рамках федерального проекта, предусматривающего поэтапное внедрение единых требований к организации деятельности органов службы занятости.
Как отмечает InfoOrel.ru, также был обновлен интерактивный портал региональной службы занятости. Теперь он отвечает единым требованиям.