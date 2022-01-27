Врач назвал три ключевых фактора развития тромбоза
В образовании тромбоза играют роль три ключевых фактора. Об этом 27 января сообщил руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.
«Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке», — уточнил медик в эфире телеканала «Россия 1».
При этом специалист указал на отсутствие методов, позволяющих точно определить наличие тромбов в организме.
Шугушев также перечислил факторы, повышающие риск развития тромбоза. К ним, как передает «Газета.Ru», врач отнес сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, курение, коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и некоторые медикаменты.
4 января кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду может спровоцировать возникновения тромбоза. Кроме того, травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.