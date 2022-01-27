Современное лор-оборудование поступило в медучреждения Рязанской области

В медицинские учреждения Рязанской области поступило новое современное лор-оборудование. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лор-комбайны установили в детской областной клинической больнице в Рязани, а также в межрайонных медицинских центрах в городах Скопин и Сасово, поселке городского типа Шилово.

Как отмечает 62INFO.ru, новое оборудование сократит время, затраченное на диагностику заболеваний уха, горла и носа. Предполагается, что для пациентов процесс станет более комфортным, а лечение — более эффективным.

Аппараты закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.