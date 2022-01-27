Командующий нацгвардией Украины Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре
Командующий национальной гвардией Украины (НГУ) Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Об этом 27 января сообщает «РБК Украина».
По словам военачальника, за любые действия подчиненных отвечает командир или командующий. Он написал рапорт главе МВД Украины и ходатайство об отставке и увольнении президенту страны.
От исполнения обязанностей отстранено и командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша».
Ранее в этот день в Днепре 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял сослуживцев в караульном помещении. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. В результате пять человек погибли, еще пятеро ранены.
Солдат сбежал с места инцидента. Его задержали при попытке сдаться полиции и предъявили обвинение по факту умышленного убийства, дезертирства и похищения оружия и боеприпасов, отмечает «Газета.Ru».
После инцидента Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства НГУ по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).