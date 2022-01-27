Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Международные резервы России на 21 января выросли на $1,4 млрд и составили $639,6 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России, опубликованных в четверг, 27 января.

По данным регулятора на 14 января, объем международных резервов России составлял $638,2 млрд. Тогда как на 21 января они выросли на 0,2% в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Таким образом, международные резервы обновили исторический максимум, составив $639,6 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы), добавляет «Газета.Ru».

В конце июня 2021 года эксперты сообщали, что РФ находится на лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны — 40% от ВВП, совокупный госдолг — около 17% от ВВП.