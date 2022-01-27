ЦБ посчитал запрет на инфраструктуру РФ для криптовалюты оптимальным решением

Введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой является оптимальным решением. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ для ТАСС.

Ранее в этот день Минфин РФ предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. В новой концепции, в частности, предлагается проводить операции с криптовалютами через банки. Предложение поддержал Росфинмониторинг.

«Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться всё более массовым, пока пузырь не схлопнется», — отмечается в документе.

В ЦБ РФ также уточнили, что концепция Минфина предполагает ограничить риски, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов. Однако, как указали в регуляторе, в случае криптовалют это невозможно.

Ранее, 20 января, Центробанк заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, как уточнили в ЦБ РФ, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества. В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

В тот же день президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

Президент России Владимир Путин 26 января призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах. Глава государства указал на то, что у Центробанка есть своя позиция по данному вопросу, писала «Газета.Ru».