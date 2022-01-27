«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%

Уровень газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократился на 26,9% по сравнению с уровнем 2021 года. Из хранилищ отобрали 75,9% закачанного летом топлива, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9%, или 36,3 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении в Telegram компании.

На данный момент общий уровень заполненности хранилищ Европы составляет 40,9%. Во Франции и Германии этот показатель составляет 39%, дополняет «Газета.Ru».

Как указали в «Газпроме», с 11 января 2022 года в европейских ПХГ наблюдаются рекордно минимальные значения заполненности за последние несколько лет.

При этом на Украине хранилища также заполнены минимально. По состоянию на 25 января украинские запасы газа снизились до 11,8 млрд куб. м.

«Это на 45,4% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года», — уточнили в «Газпроме».

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

Как отметил в беседе с «Известиями» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш, энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит до конца отопительного сезона.

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков подчеркивал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам.