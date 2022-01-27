Глава МИДа Лавров: США не дали позитивного ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток

Соединенные Штаты в своем ответе России по гарантиям безопасности не отказались от главного вопроса — расширения НАТО на восток. Об этом 27 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Россия «будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Запада» о невозможности гарантировать нерасширение НАТО. Как следует из позиции США, НАТО имеет право на расширение, подчеркнул дипломат.

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал российский министр.

Однако, по оценке Лаврова, реакция США позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора по второстепенным темам.

Как добавляет «Газета.Ru», российские власти намерены и дальше продвигать свою позицию о нерасширении альянса на восток.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

В тот же день посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». По его словам, власти США готовы на сотрудничество и коммуникацию с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.