Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальные службы за неубранный снег

После критики мэра Липецка Евгении Уваркиной с использованием ненормативной лексики местные коммунальщики активнее взялись за очистку города от снега, сообщила «РИА Новости» в четверг пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе подтвердили, что запись с нецензурной бранью, которая попала в Сеть, сделана на совещании. Но на ней присутствуют лишь фрагменты речи мэра Липецка, а фразы вырваны из контекста. Однако отмечается, что критика возымела действие на коммунальные службы города.

«После совещания управляющие компании взялись за работу. Сработал отчасти и его «формат», — приводит слова Уваркиной пресс-служба.

Также в администрации города добавили, что проблема с уборкой снега сегодня в Липецке одна из самых актуальных. Причем острее всего она стояла в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада.

«Нам поступало множество обращений, именно с жалобами, на бездействие управляющих организаций. При этом они отчитывались о том, что выводят дворников и технику, но ситуация не менялась. В результате из-за плохо убранных проездов во дворах жители не могли пройти с детьми по улицам и проехать на автомобиле», — приводит слова Уваркиной пресс-служба.

Евгения Уваркина уже оказывалась в подобной ситуации. В 2019 году в Сети появилось видео, на котором глава города нецензурно отчитывает рабочих во время реконструкции липецкого парка. Сама Уваркина заявляла, что это была личная беседа и она никого не оскорбляла.