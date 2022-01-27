Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Армия
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальные службы за неубранный снег

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После критики мэра Липецка Евгении Уваркиной с использованием ненормативной лексики местные коммунальщики активнее взялись за очистку города от снега, сообщила «РИА Новости» в четверг пресс-служба городской администрации.

Дорогу молодым: почему сменились главы Курганской и Липецкой областей
В губернаторский корпус продолжают приходить политики нового типа

В пресс-службе подтвердили, что запись с нецензурной бранью, которая попала в Сеть, сделана на совещании. Но на ней присутствуют лишь фрагменты речи мэра Липецка, а фразы вырваны из контекста. Однако отмечается, что критика возымела действие на коммунальные службы города.

«После совещания управляющие компании взялись за работу. Сработал отчасти и его «формат», — приводит слова Уваркиной пресс-служба.

Также в администрации города добавили, что проблема с уборкой снега сегодня в Липецке одна из самых актуальных. Причем острее всего она стояла в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада.

«Нам поступало множество обращений, именно с жалобами, на бездействие управляющих организаций. При этом они отчитывались о том, что выводят дворников и технику, но ситуация не менялась. В результате из-за плохо убранных проездов во дворах жители не могли пройти с детьми по улицам и проехать на автомобиле», — приводит слова Уваркиной пресс-служба.

Евгения Уваркина уже оказывалась в подобной ситуации. В 2019 году в Сети появилось видео, на котором глава города нецензурно отчитывает рабочих во время реконструкции липецкого парка. Сама Уваркина заявляла, что это была личная беседа и она никого не оскорбляла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022