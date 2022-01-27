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Постпред РФ при ОБСЕ указал на наращивание Киевом группировок около Донбасса

Лукашевич: Киев наращивает группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе
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Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в четверг, 27 января, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

«Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы «вторжения» из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находится порядка 150 тыс. военнослужащих», — сказал Лукашевич.

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По его словам, в Донбасс прибывают представители военизированных националистических формирований, в том числе и «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Лукашевич подчеркнул, что всё это «свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе».

Ранее в этот день офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Луганской Народной Республики после 10 дней тишины, погиб военнослужащий ЛНР.

В тот же день пресс-служба народной милиции ЛНР уточнила, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные. Официальный представитель ведомства Иван Филипоненко подчеркнул, что Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе.

26 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе. По его словам, они преследуют свои выгоды в этой ситуации.

Вместе с тем 25 января президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины является контролируемой. Он также добавил, что ждет встречи президентов стран нормандского формата.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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