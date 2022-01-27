Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Армия
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада
Сюжет:

В Госдуме заявили о нерешенности вопроса о нерасширении НАТО

Депутат Новиков заявил о нерешенности вопроса о нерасширении НАТО
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о нерасширении НАТО на восток, изначально поставленный Россией, после получения ответов от США и альянса остается нерешенным. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Вам письмо: что США ответили России о гарантиях безопасности
МИД России подтвердил, что НАТО и США передали письменный ответ по гарантиям безопасности

«Если Запад ограничивается только одной из обозначенных в наших предложениях тем, то вопрос, который был изначально поставлен Россией, остается нерешенным. Он был поставлен в комплексе, по нему прошла серия переговоров. В случае отказа у России есть свобода рук», — подчеркнул он.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.

Лавров, в свою очередь, заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. Также он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022