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Экономист объяснил снижение курсов доллара и евро к рублю

Экономист Масленников объяснил снижение курсов доллара и евро по отношению к рублю
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На ситуацию с курсом валют влияют новости геополитической повестки, которые рынки «могут зачесть как отступление угроз». Об этом 27 января рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, комментируя данные Мосбиржи, согласно которым курс евро снизился в четверг до 86,53 рубля, а курс доллара — до 77,54 рубля.

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«Немножко спала нервозность. Есть определенные намеки с позиции нашего МИДа и комментаторов в администрации президента о том, что, несмотря на все противоречия и сложности в переговорном процессе, стороны хотят его продолжать. Для рынков это очень важно», — сказал Масленников в беседе с RT.

По словам эксперта, значение имеют и действия со стороны Центробанка, которые Масленников охарактеризовал как «своевременные».

«Когда ЦБ прекратил покупку валюты в рамках бюджетного правила для наших международных резервов, это сыграло укрепляющую роль. Не сразу, но эти несколько дней показали, что решения денежных российских властей были правильны и своевременны», — заключил аналитик.

Ранее в этот день курсы доллара США и евро снизились более чем на 1,5 рубля и торгуются ниже 78 и 87 рублей соответственно после роста накануне, пишет НСН. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже растут в пределах 6,7%.

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, акции ускорили рост на заявлениях о неприемлемости войны между Россией и Украиной.

Кроме того, член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани рассказал, что информация о якобы российском вторжении на Украину не имеет никаких оснований. По его словам, слухи о российском нападении подогреваются и активно распространяются США, странами НАТО и Киевом.

В последние недели в западных СМИ периодически появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывали ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на украинскую территорию, писала «Газета.Ru».

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