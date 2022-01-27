Древесину на 13 млн рублей пытались незаконно вывезти из Приморья в Китай

В Приморье возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 13 млн рублей. Поводом стали материалы проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры деклараций о происхождении лесоматериалов, которые были вывезены в Китай.

С июля по октябрь 2021 года на таможенный пост коммерческая организация для оформления доставки за рубеж лесоматериалов направила 18 деклараций, к которым прилагались документы с недостоверными сведениями о происхождении товара, сообщили ИА PrimaMedia в ведомстве.

В Иркутской области расследуется уголовное дело о создании организованного преступного сообщества «черных лесорубов». Злоумышленники в Качугском районе заготовили древесину более чем на 30 млн рублей. По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников. Фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд.