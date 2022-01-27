Столичная Госавтоинспекция составила типичный портрет нарушителя ПДД

Чаще всего в 2021 году в Москве Правила дорожного движения нарушали автомобилисты-мужчины в возрасте 26–35 лет, а также с водительским стажем свыше 20 лет. Об этом 27 января сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Реже всего в ушедшем году нарушали женщины и водители (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

«Большее количество нарушений со стороны водителей-мужчин связано с тем, что они больше и чаще управляют транспортными средствами. Возраст 26–35 лет — поколение молодых и уверенных в себе водителей, и зачастую эта чрезмерная уверенность играет с ними злую шутку. Стаж свыше 20 лет — водитель, совершая нарушение, ошибочно полагается на свой опыт, не боясь риска попасть в ДТП», — говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали участников движения беречь себя и соблюдать Правила дорожного движения.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термина «агрессивное вождение».

Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.