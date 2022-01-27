Аналитик дал рекомендации по инвестициям в 2022 году

В ряде случаев инвестиции в недвижимость не всегда полезны. Об этом 27 января рассказал Пятому каналу финансист Андрей Плотников.

Как отметил эксперт, вложения в недвижимость для российского потребителя всегда «стабильны и надежны», так как так учили родители.

«Но на сегодняшний день в Российской Федерации недвижимость практически достигла своих максимальных ценовых значений — об этом говорила Эльвира Набиуллина, об этом говорит и российский финансовый мониторинг и другие различные источники», — объяснил он.

Цены на недвижимость в РФ поднимались в течение 7–8 лет, рецессия может начаться в ближайшее время. На этом фоне вкладывать деньги в российскую недвижимость невыгодно.

«Если вы самостоятельно чувствуете большие силы для того, чтобы торговать и управлять своими деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — сказал финансист.

По его словам, можно инвестировать деньги в криптовалюту, однако ее правовой статус в РФ не отрегулирован. Инвестиции лучше сделать в зарубежные валюты и иметь несколько счетов, заключил Плотников.

Накануне член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что доходы от криптоинвестиций важно сохранить в экономике, а россиян защитить от возможных мошеннических действий. По его словам, высокая волатильность криптовалюты несет в себе риски спекулятивных действий с ней. Однако такие оценки в полной мере можно отнести и ко многим другим финансовым сферам.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

20 января Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.