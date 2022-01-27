Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
«Газпром» заявил о сокращении запасов в ПХГ Европы более чем на 25%
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Армия
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Общество
Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

Аналитик дал рекомендации по инвестициям в 2022 году

Финансист: вложения в недвижимость не всегда эффективны
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде случаев инвестиции в недвижимость не всегда полезны. Об этом 27 января рассказал Пятому каналу финансист Андрей Плотников.

Выйти из минуса: когда ставки в банках вновь станут выгодными
В новом году они по-прежнему ниже инфляции, но быстро догоняют

Как отметил эксперт, вложения в недвижимость для российского потребителя всегда «стабильны и надежны», так как так учили родители.

«Но на сегодняшний день в Российской Федерации недвижимость практически достигла своих максимальных ценовых значений — об этом говорила Эльвира Набиуллина, об этом говорит и российский финансовый мониторинг и другие различные источники», — объяснил он.

Цены на недвижимость в РФ поднимались в течение 7–8 лет, рецессия может начаться в ближайшее время. На этом фоне вкладывать деньги в российскую недвижимость невыгодно.

«Если вы самостоятельно чувствуете большие силы для того, чтобы торговать и управлять своими деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — сказал финансист.

По его словам, можно инвестировать деньги в криптовалюту, однако ее правовой статус в РФ не отрегулирован. Инвестиции лучше сделать в зарубежные валюты и иметь несколько счетов, заключил Плотников.

Накануне член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что доходы от криптоинвестиций важно сохранить в экономике, а россиян защитить от возможных мошеннических действий. По его словам, высокая волатильность криптовалюты несет в себе риски спекулятивных действий с ней. Однако такие оценки в полной мере можно отнести и ко многим другим финансовым сферам.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

20 января Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022