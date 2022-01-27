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Покупки в «Детском мире» можно будет оплатить долями

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BNPL-сервис (buy-now-pay-later) «Долями» подключил для крупнейшей в России сети магазинов товаров для детей «Детский мир» новый способ оплаты покупок. Теперь пользователи интернет-магазина сети могут оплачивать товар частями — без комиссий и переплат.

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Сервис «Долями» позволяет разделить стоимость покупки на четыре равные части. Так, 25% стоимости уплачиваются сразу, остальные три четверти будут списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Важным преимуществом сервиса является то, что пользователю не нужно заключать кредитный договор и предварительно регистрироваться на сайте.

При этом подключение услуги является выгодным и для самого интернет-магазина, так как такой способ оплаты позволяет без лишних трат увеличить средний чек, повысить продажи и обеспечить лояльность покупателей.

Чтобы воспользоваться сервисом в интернет-магазине «Детский мир», необходимо выбрать способ оплаты «Долями». Затем покупателю нужно указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Процесс оформления занимает меньше минуты.

После этого пользователь уплачивает четверть стоимости покупки картой любого банка или с помощью Apple Pay и Google Pay. Следующие платежи будут списываться с карты автоматически.

В мобильном приложении «Долями» можно отслеживать график платежей и статус оплаты. В случае возврата интернет-заказа уже перечисленные средства вернутся на карту покупателя.

Также возможность оплаты частями планируется ввести для покупок в мобильном приложении «Детского мира».

Руководитель бизнес-линии и команды «Долями» Арсен Ляметов отметил, что список магазинов-партнеров и число пользователей сервиса стремительно растут. Данный тренд отражает общемировые тенденции.

«Оплата частями выгодна как магазину, который получает возможность повысить средний чек и свои продажи, так и покупателям. Теперь и клиенты «Детского мира» могут приобрести всё необходимое и даже больше, распределив во времени нагрузку на семейный бюджет», — добавил он.

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