Нападающего на собак тигра решили отловить в Хабаровском крае

Амурский тигр открыл охоту на сторожевых собак в поселке Шумный Хабаровского края. В администрации Вяземского района рассказали, что хищник уже больше месяца держит сельчан в страхе. Охотоведы минприроды региона проводят операцию по отлову редкого животного.

«После того как любителя собак отловят, на него будет заведен паспорт. Для этого зверя доставят в центр реабилитации диких животных «Утес», который находится в поселке Кутузовка в районе имени Лазо. Затем его маркируют и выпустят в естественную среду обитания подальше от поселка Шумный», — рассказал ИА AmurMedia начальник отдела по безопасности Владимир Гордеев.

Ранее в Приморье очевидцы засняли на видео встречу с крупным тигром. Его заметили в Тернейском районе в начале января на заснеженной дороге. По словам автора видео, за хищником удалось понаблюдать около 40 минут. Специалисты центра «Амурский тигр» рассказали, что место, где жители Приморья встретили тигра, «одно из самых тигриных», но такая продолжительная встреча является большой редкостью.