Стратегия роста: почему не стоит торопиться с оплатой услуг

Житель Ярославля столкнулся с недобросовестными грузчиками — во время выполнения услуги вдруг выяснилось, что ее стоимость, оговоренная ранее, увеличится более чем в два раза. Как отметили опрошенные «Известиями» юристы, сегодня такие ситуации происходят сплошь и рядом, однако потребителям не стоит теряться. Подробности — в материале «Известий».

Как у заказчиков услуг вымогают деньги

Мужчина сообщил о вымогательстве со стороны грузчиков, которых нашел в интернете. Ему понадобилось перевезти старую мебель из квартиры в деревню. Телефон исполнителей услуги он нашел на сайте объявлений. Во время звонка ему сообщили, что за спуск мебели в машину и доставку ее за город грузчики возьмут 8 тыс. рублей. Цена заказчика вполне устроила.

— Приехали четыре человека — совсем молодые ребята — и водитель на грузовом такси «Максим». Двое начали перетаскивать мебель, а двое стали совать мне договор. И тут один из них сообщил, что за всё они возьмут 23 тыс. рублей. Я спросил: «За что? Мы договаривались на восемь». Они стали утверждать, что 8 тыс. — это только водителю. Еще 4 тыс. — просто за вызов, остальные деньги — якобы за работу грузчиков. Я прямо при них открыл объявления и показал цены, которые начинались как раз от 8 тыс. рублей. На это они сказали: «Это непонятно кто, а у нас — серьезная фирма!» — описывает ситуацию мужчина в разговоре с местным СМИ.

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Когда он попытался отказаться от навязываемых ему услуг, грузчики стали требовать оплатить работу по их цене и начали угрожать. Тогда он вызвал полицию.

— После появления полиции они стали поспокойнее. Ребята, которые таскали мебель, не поддержали своих друзей, совавших договор. Они сначала жестами, а потом в открытую и на повышенных тонах попросили перестать требовать деньги. В итоге я договорился с водителем и ребятами, которые носили мебель, на 8 тыс. рублей. А эти двое уехали и остались ни с чем, — рассказал ярославец.

Оказалось, что такие случаи далеко не редкость, об этом пострадавшему рассказал участковый, когда вызвал его для дачи показаний.

Что надо выяснить перед заказом услуги

На сегодняшний день россияне очень часто сталкиваются с завышением цен со стороны исполнителей тех или иных услуг, связанных с ремонтом или транспортировкой вещей. Как правило, попадаются на такие уловки домохозяйки, люди в возрасте и просто граждане, которые постесняются спорить с мастером, отметила в разговоре с «Известиями» председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская. Например, в ноябре в подобную ситуацию попала пожилая жительница Челябинска: ремонт холодильника обошелся ей в 7 тыс. рублей, в то время как якобы дорогая деталь, из-за которой и сломалась бытовая техника, не стоила и 500 рублей.

— Я, например, сталкивалась с тем, что мастер вообще не понимал, как устроен холодильник. Ему пришлось позвать второго мастера, и тогда оказалось, что ремонт с 5 тыс. уменьшился до тысячи, — поделилась Галина Козловская. — Для начала необходимо понимать, что, если мастер окажется неквалифицированным, вы можете в принципе отказаться от его услуг и не платить ему.

Что касается внезапного роста стоимости, для начала необходимо разобраться, собственно, с чем он был связан, сообщила в разговоре с «Известиями» юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

— Первый вариант: потому что были проведены дополнительные работы. В данном случае нужно понимать, давал ли заказчик согласие на проведение этих работ или нет. Если он не давал и исполнитель не извещал об этом, то потребитель имеет право не доплачивать. Кроме того, если стоимость изменилась просто потому, что так решил исполнитель, но при этом была договоренность на другую сумму, он, естественно, также может не оплачивать такие услуги, — отмечает собеседница «Известий». — Я рекомендую в таких случаях, когда приходит исполнитель и говорит о том, что, например, поломка произошла по такому обстоятельству и здесь нужно провести такие-то работы, стоимость будет такая-то, только после этого давать свое согласие. А не просто предоставить имущество для ремонта, а потом узнать, что стоимость будет иная, чем та, на которую рассчитывал заказчик.

Кроме того, что касается ремонта, перед непосредственным заказом услуги также стоит уточнить, платным ли будет выезд и диагностика имущества, советует юрист. Она подчеркивает: может быть и такое, что это всё будет бесплатным только в том случае, если будут проводиться работы на определенную сумму.

Почему не стоит торопиться с оплатой

Когда потребитель заказывает услугу через интернет, то люди согласовывают предмет договора, определяют ее стоимость и уже тем самым они заключают договор, подчеркнул в разговоре с «Известиями» ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.

— Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день законодательство у нас отстает, и такая электронная форма пока еще не всегда судами признается как надлежащая форма заключения договора. И такие «предприимчивые» люди этим пользуются и обманывают заказчиков: раз нет письменного договора, то они начинают уже выдумывать свои цены и «разводить на деньги , — отмечает юрист. — В этом случае, если услуга была вам оказана, цена была согласована, например, в интернете, а вам пришли чинить стиральную машину сначала за 5 тыс. рублей, а потом за 25 тыс., то вы сразу можете вызвать сотрудника полиции, потому как вы уже понимаете, что исполнитель действует недобросовестно. В первую очередь по закону он обязан предупредить вас о том, что стоимость услуги будет увеличена в связи с увеличением объема работы. И в этом ключе вы, естественно, можете оплачивать только ту сумму, о которой вы договаривались. Если же нет, то в дальнейшем пусть уже исполнитель обращается в суд и взыскивает с потребителя деньги, доказывая, что он оказал услугу с согласия потребителя.

Стратегия роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

К сожалению, зачастую потребители сначала платят, а потом начинают предъявлять претензии, отмечает юрист.

— Но по закону после того, как вы уже оплатили, вы признали факт заключения договора на ту сумму, на которую вы договорились. Поэтому говорить о том, что вы отдали деньги больше, чем хотели, будет как минимум нелогично, — заключил он.

Самый лучший вариант, который поможет избежать подобных неприятностей, — составить договор либо получить квитанцию, где будет указано, кто проводил работы, какие именно работы и на какую сумму, подчеркивает Яна Бондаренко.

— Если вы думали, что будете иметь дело с юридическим лицом, а по факту исполнитель получает деньги на карту, то в этом случае я рекомендую взять квитанцию-договор — это один документ, в котором прописано, кто является исполнителем, кто заказчиком, какие работы проводились и их сумма. Это стоит сделать в любом случае, вне зависимости от того, будете ли вы правда доплачивать за дополнительные работы или нет , — советует юрист.

Кроме того, не стоит забывать и о самых простых мерах предосторожности, а именно, перед вызовом какого-либо специалиста всегда стоит смотреть отзывы о мастере, отмечает Галина Козловская.