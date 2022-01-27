Около 400 млн рублей направят на капремонт трех больниц в Казани

Из бюджета Республики Татарстан намерены выделить 385,7 млн рублей на капитальный ремонт трех больницы в Казани. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ремонтные работы запланированы в здании лечебного корпуса № 2 госпиталя для ветеранов войн, расположенного на улице Исаева, 5, а также в городских клинических больницах № 16 на улице Гагарина и № 2 на улице Музыкальной.

По данным ИА «Татар-информ», обновление включает ремонтные работы, закупку нового оборудования, мебели и инвентаря. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить прилегающие территории больниц.

Завершить работы планируется до 1 декабря 2022 года.

Ранее в январе 2022 года мэрия Казани раскрыла подробности строительства второго корпуса хосписа благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. После завершения работ во втором стационаре откроется взрослое отделение минимум на 60 мест, в случае необходимости его развернут до 200.