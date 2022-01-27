Историческое здание музыкального вокзала восстановят в Павловске

В Павловске (Санкт-Петербург) намерены восстановить историческое здание музыкального вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Как отмечает телеканал «78», здание вокзала находится в собственности государственного музея-заповедника «Павловск». Сотрудники научно-фондового отдела музея совместно со специалистами ОАО «РЖД» изучили и проанализировали архивные материалы, а также провели ряд исследований. В их числе аэровизуальное и лазерное сканирование, неинвазивное геофизическое обследование территории.

Мероприятия помогли сформировать и получить в КГИОП задание на восстановление объекта на территории Павловского парка.

Работы планируется завершить к празднованию 250-летия Павловска, который город будет отмечать в 2027 году. Проект возрождения Музыкального вокзала войдет в масштабную Концепцию развития музея-заповедника. Ее планируется разработать и представить Министерству культуры РФ в 2022 году.