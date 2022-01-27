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Создано самое маленькое устройство для игры в Doom

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Геймеры создали самое маленькое устройство для игры в Doom от id Software. Об этом 27 января сообщается на портале PC Games.

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Отмечается, что идея превращать бытовую технику в устройства для игры давно стало отдельным видом спорта для геймеров. Так изобретательные фанаты уже переносили микросхему с игрой в консоли ХХ века Nintendo Game & Watch, в калькуляторы и даже микроволновки. На этот раз Doom перенесли в маленький компьютер размером с кредитную карту.

Как пишет «Ридус», игровое устройство получило название PINKY, в его основе — процессор Tensilica с частотой 240 МГц и память 2 МБ PSRAM. Крошечная консоль благодаря конфигурации полностью отвечает системным требованиям игры.

Уточняется, что для переноса выбрали не оригинальную игру, а переработанную версию движка игры порт Retro-Go Prboom.

PINKY всё еще находится в разработке, но его создатель утверждает, что намерен обратиться к авторам Doom Джону Ромеро и Джону Кармаку, чтобы поинтересоваться их мнением об устройстве.

Накануне компания по производству компьютерных игр Electronic Arts сообщила, что намерена выпустить три игры по вселенной «Звездных войн». Геймерам пообещали приключенческий экшен, тактику и шутер. Разработка всех трех игр ведется при участии Respawn Entertainment.

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