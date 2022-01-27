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Число жертв тропического шторма «Ана» в Африке достигло 70 человек

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Число жертв тропического шторма «Ана», который обрушился на юго-восток Африки, возросло до 70 человек. Об этом в четверг, 27 января, сообщает France 24.

Двумя днями ранее, 25 января, сообщалось о 37 погибших. По новым данным, на Мадагаскаре в результате действия стихии погиб 41 человек, в Мозамбике — 18, в Малави — 11.

В регионе проводится эвакуация граждан, сообщается на сайте kp.ru. На Мадагаскаре их временно расселяют в зданиях школ.

Шторм накрыл Мадагаскар 22 января. 65 тыс. человек остались без крыши над головой. Спустя два дня стихия достигла центральных районов Мозамбика. В стране полностью было разрушено 115 домов, частично — 546.

В Малави шторм вызвал наводнение и оставил значительную часть страны без электроснабжения. Люди ищут убежища от наводнения в церквях и школах.

На данный момент «Ана» движется на запад. При этом синоптики подчеркивают, что шторм ослабевает.

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