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Валуев поделился ожиданиями от боев Дацика и Новоселова

Валуев: ожидаю отчаянной рубки в боях Дацика, Шульского и Топора
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Депутат Госдумы Николай Валуев 27 января поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих поединков Вячеслава Дацика и Зелемхана Дукаева, Максима Новоселова и Макса Щербакова, а также Павла Шульского и Данияла Эльбаева. Бойцы встретятся на ринге 28 января в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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По словам политика, он ожидает «отчаянной рубки» в этих парах. Фаворитом в главном бою вечера он назвал Дацика.

«Кто победит? Понятно, что покажет ринг. Бойцы брутальные, но по правилам бокса, поэтому в среднем шансы где-то уравниваются, несмотря на то, что многие из этих бойцов вышли совершенно не из бокса», — отметил Валуев.

Как полагает парламентарий, в бою Новоселова и Щербакова будет «много крови», а предсказать исход поединка очень трудно.

Говоря о бое Шульского с Эльбаевым, Валуев отметил, что у первого спортсмена больше профессионального опыта.

«Дело не каких-то ставках, а все-таки вопрос в том, что эти вечера уже набрали популярность и имеют своих ярых поклонников. Я желаю удачи всем бойцам», — заключил Валуев.

Ранее 27 января мастер спорта по боксу Павел Шульский и его соперник Даниял «Т-34» Эльбаев прошли процедуру взвешивания. Шульский назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере и рассказал, какую тактику планирует использовать.

Бойцы встретятся на ринге 28 января в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», все поединки которого телеканал покажет в прямом эфире в 23:00 мск.

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